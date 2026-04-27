Vessillo ucraino c’è un altro caso

Un nuovo episodio si aggiunge alla lista di proteste che coinvolgono il vessillo ucraino. Dopo il caso di Tino Ferrari, ex docente dell’Università di Bologna, che era stato allontanato da un maxi-corteo partito da piazza, si segnala un’altra situazione in cui si sono verificati attriti relativi alla presenza del simbolo ucraino durante manifestazioni pubbliche. La vicenda si è svolta in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Non solo Tino Ferrari (foto), l’ex docente dell’Unibo allontanato dal maxi-corteo partito da piazza dell’Unità in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione perché aveva con sé il vessillo dell’Ucraina, ma anche un’altra attivista pro Ucraina è stata cacciata dalla manifestazione ’Resistenza contro guerra, imperialismo e governo Meloni’. On line, infatti, è comparso un video di un’attivista circondata da alcuni organizzatori che le chiedono di allontanarsi. Alle spalle di questi, una persona grida verso la donna: "Siete dei fascisti. Via da qua", ma l’attivista, con in mano la bandiera ucraina, non ci sta: "Noi non siamo fascisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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