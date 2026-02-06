Un alto ufficiale russo è stato ferito in un attentato a Mosca. Il generale Vladimir Alekseyev, del ministero della Difesa, si trovava nella zona nord-occidentale della capitale quando sono partiti gli spari. Le sue condizioni non sono ancora chiare, ma l’episodio ha fatto salire la tensione in Russia, alimentando i timori di nuovi attacchi contro figure di rilievo.

Il generale russo del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l'agenzia Tass aggiungendo che è stato ricoverato in ospedale, secondo Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, che ha aperto un'indagine. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale situato sull'autostrada Volokolamskoye di Mosca, un individuo non ancora identificato ha sparato all'uomo più volte ed è fuggito. "La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino", ha detto Petrenko. Investigatori ed esperti forensi del Comitato Investigativo di Mosca stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro attentato ucraino in Russia? Spari contro l'alto generale: le condizioni

Approfondimenti su Vladimir Alekseyev

Secondo un generale ucraino, nei prossimi 3-5 mesi l’Ucraina potrebbe fermare l’avanzata russa, a condizione che si impegni a sostituire le persone con tecnologie e macchinari in modo efficiente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La Nato attaccherà la Russia La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Vladimir Alekseyev

Argomenti discussi: Ucraina: colpito in raid russo bus di minatori a fine turno, 15 morti; Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; Il generale russo Alekseev, vicecapo del Gru, ferito in un attentato a Mosca e ricoverato; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi.

Altro retroscena di mercato: il Palermo ha sondato il terreno per un altro under in attacco come Vlahovic dello Spezia facebook