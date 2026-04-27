vespa che festa mito e orgoglio in mille a pontedera

A Pontedera si è conclusa una settimana dedicata agli 80 anni della Vespa, con la partecipazione di oltre mille appassionati provenienti da diverse regioni italiane e alcuni paesi stranieri. La festa ha visto numerosi eventi che hanno coinvolto i presenti, celebrando la storia e l’iconicità di questo modello di scooter. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando un pubblico vario e appassionato.

Pontedera (Pisa), 27 aprile 2026 – Con oltre mille vespisti arrivati da tutta Italia, e anche qualcuno dall’estero, si è conclusa una settimana ricca di appuntamenti per festeggiare gli 80 anni della Vespa. GERMOGLI PH: 26 APRILE 2026 PONTEDERA SECONDO GIORNO RADUNO VESPA CLUB A LARI © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI Il cielo azzurro, il sole splendente, lo spirito di amicizia, condivisione e passione per questa creatura partita da Pontedera per diventare famosa in tutto il mondo hanno fatto da scenografia anche al secondo giorno di raduno organizzato dal Vespa Club Pontedera. Centinaia di vespisti (400 erano gli iscritti ma se ne sono aggiunti molti di più) hanno letteralmente invaso Lari, poi la visita alla grotta di stagionatura dei formaggi Busti e il pranzo a Vicopisano, con le premiazioni e la torta dedicata gli 80 anni Vespa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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