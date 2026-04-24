A Jerez, durante l'evento di MotoGP, i piloti del team Aprilia Racing sono arrivati nel paddock a bordo di due Vespa, celebrando così gli 80 anni del marchio italiano. Bezzecchi e Martin sono stati visti arrivare con gli scooter, coinvolgendo anche altri membri del team in una manifestazione che ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti. La presenza delle Vespa nel contesto della gara ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento.

Nel fine settimana torneranno a sfrecciare in pista in sella alle loro Aprilia RS-GP26 ma, alla vigilia del Grand Prix Estrella Galicia 0,0 di Spagna (a questo link è disponibile il programma completo del weekend, con gli orari della diretta Tv e streaming), Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno scelto un mezzo decisamente più stiloso per raggiungere il paddock del circuito di Jerez de la Frontera. In occasione degli ottant'anni della Vespa, infatti, i due portacolori della casa di Noale nel campionato del mondo di MotoGP, si sono presentati nell'area adiacente ai box in sella a due esemplari del celebre scooter prodotto e commercializzato dal gruppo Piaggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Bezzecchi e Martin a Jerez in Vespa: la festa nel paddock per gli 80 anni del mito italiano

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