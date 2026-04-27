Vertice sul settore della torrefazione Tamajo | Un consorzio per rilanciare il caffè siciliano

È stato organizzato un incontro dedicato al settore della torrefazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali che coinvolgono le aziende del comparto. Durante la riunione, sono stati discussi l’aumento dei costi, la crescente concorrenza industriale e la necessità di strumenti per migliorare la posizione sul mercato. In questa occasione, è stata proposta la creazione di un consorzio per sostenere il rilancio del caffè siciliano.

Dall’aumento dei costi alla crescente concorrenza industriale, fino all'esigenza di strumenti per sostenere il posizionamento sul mercato delle aziende. Sono alcuni dei punti affrontati durante il confronto con lavoratori e imprese del settore della torrefazione, che si è tenuto oggi nella sede.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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