La Regione Puglia si è detta vicina ai lavoratori dell’azienda di arredamento, che stanno attraversando un periodo difficile. In un comunicato, si chiede di riprendere il confronto tra le parti per discutere di un piano di gestione della crisi. L’obiettivo è garantire prospettive produttive per gli stabilimenti italiani e mantenere i posti di lavoro. La richiesta arriva in un momento di incertezza per l’azienda e i suoi lavoratori.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Siamo vicini ai lavoratori Natuzzi che stanno affrontando una fase complessa e chiedono, legittimamente, un piano di gestione della crisi che garantisca reali prospettive produttive agli stabilimenti italiani e un futuro all’occupazione”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, in relazione alla vertenza che coinvolge il Gruppo Natuzzi. “La solidarietà istituzionale, da sola, non è sufficiente: è necessario riprendere immediatamente il confronto tra le parti. Chiedo all’azienda di riconsiderare le recenti posizioni di chiusura e di valutare positivamente la possibilità di riaprire la discussione, partendo dall’ultima proposta avanzata dalla stessa azienda e successivamente emendata dalle organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Vertenza Natuzzi: “riaprire il confronto” Di Sciascio e Palmisano

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