La Provincia di Taranto ha espresso preoccupazione riguardo alle prospettive future legate alla vertenza Natuzzi, sollevando dubbi sul destino occupazionale e sulla produzione nell’area ionica. Le decisioni recenti riguardanti l’azienda hanno acceso un allarme tra le comunità locali, che temono ripercussioni negative sul tessuto economico della regione. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Tarantini Time Quotidiano Preoccupazione per il futuro occupazionale e produttivo del territorio ionico dopo le recenti decisioni che riguardano Natuzzi. A esprimerla è il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, intervenuto sulla vertenza che coinvolge centinaia di lavoratori anche nelle aree limitrofe tra Puglia e Basilicata. Al centro delle criticità la scelta dell’azienda di ritirare il piano industriale e procedere con iniziative autonome, tra cui la chiusura e la cessione di stabilimenti e il trasferimento di parte della produzione all’estero. Una situazione che, secondo quanto evidenziato, potrebbe avere pesanti ripercussioni su circa 1.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vertenza Natuzzi, l’allarme della Provincia di Taranto

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