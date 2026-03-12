Vertenza Natuzzi l' allarme in Regione | Territorio non può reggere questa bomba sociale

In una riunione regionale, i sindacati di categoria e i sindaci di Altamura e Santeramo hanno espresso preoccupazione per la situazione della vertenza Natuzzi, evidenziando che il territorio non può sostenere una crisi di questa portata. Hanno richiesto un intervento rapido e coordinato tra le istituzioni regionali e il Governo nazionale per affrontare la questione.

Durante la riunione sono stati ascoltati i sindacati di categoria e i sindaci di Altamura e Santeramo, che hanno chiesto “un’azione coordinata e tempestiva fra istituzioni regionali e Governo nazionale”. La vertenza che sta interessando il gruppo Natuzzi è stata, oggi, oggetto di analisi nella seduta congiunta delle Commissioni regionali pugliesi I e IV. Un tavolo di confronto era stato già aperto, nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Antonio Decaro, e dall'assessore allo Sviluppo, Eugenio Di Sciascio. Durante gli incontri passati, i vertici aziendali avevano illustrato i piani per la ripresa. Il dibattito regionale è stato anche coordinato da quello nazionale, che ha visto la mobilitazione anche dei lavoratori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

