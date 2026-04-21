Vertenza Natuzzi domani partono gli scioperi | stop al lavoro negli impianti in provincia di Bari

Da domani, gli impianti della provincia di Bari appartenenti alla società Natuzzi saranno coinvolti in uno sciopero. La decisione è stata presa dai sindacati in risposta alla richiesta di prolungare l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria fino all’80% dei lavoratori. La mobilitazione coinvolgerà diverse fasce degli stabilimenti, con manifestazioni e stop temporanei delle attività programmate. La vertenza deriva dalle negoziazioni in corso tra le rappresentanze sindacali e l’azienda.

Partono da domani gli scioperi articolati negli impianti Natuzzi della provincia di Bari. In seguito alla richiesta di estensione della Cassa Integrazione Straordinaria fino all'80% dei lavoratori, le sigle sindacali hanno deciso di organizzare un piano di mobilitazione per segnalare le.🔗 Leggi su Baritoday.it

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