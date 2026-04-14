Vertenza Menarini la mobilitazione di sindacati e lavoratori presso la Prefettura di Avellino

Sindacati e lavoratori si sono riuniti presso la Prefettura di Avellino per discutere della vertenza legata alla fabbrica Menarini di Flumeri. Le sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom, Fiom-Cgil, Quilm e Ugl, insieme ai rappresentanti dei Metalmeccanici e della RSU dell’azienda, hanno annunciato una manifestazione per affrontare le questioni aperte riguardanti il sito produttivo. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulle problematiche emerse nella vertenza.

Fim-Cisl, Fiom, Fiom-Cgil, Quilm e Ugl, insieme ai rappresentanti dei Metalmeccanici e della RSU Menarini Flumeri, annunciano una manifestazione per affrontare la vertenza Menarini Flumeri. Il tempo è scaduto: la situazione della Menarini non è più accettabile. È urgente la convocazione del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Vertenza Burger King a Napoli Centrale: a rischio 29 lavoratori, i sindacati chiedono un tavolo permanente in PrefetturaIl processo di riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli in vista dell'America's Cup porta con sé la prima, delicata, ombra sul fronte... Vertenza Menarini, i sindacati richiedono un incontro urgenteI sindacati: "Riteniamo necessario che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte con tempestività e determinazione" Dal 9 febbraio i...