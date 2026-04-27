Verso l’infinito | il teaser trailer italiano di Star Trek | Strange New Worlds 4 svela la data d’uscita

È stato pubblicato il trailer teaser italiano della quarta stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” da Paramount+. L’anticipazione è stata presentata durante un evento al CCXP Mexico, e nel video si vede l’equipaggio della U.S.S. Enterprise prepararsi a ripartire. La data di uscita è stata annunciata insieme al trailer, ma non sono stati forniti dettagli specifici sul giorno esatto.

L’equipaggio della U.S.S. Enterprise è pronto a riaccendere i motori a curvatura. Dopo il grande annuncio avvenuto sul palco del CCXP Mexico, è stato rilasciato da Paramount+ il teaser trailer italiano della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds. La presentazione al Paramount+ Thunder Stage ha visto protagonisti i membri del cast Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding e Paul Wesley, che hanno introdotto le prime spettacolari immagini di questa stagione composta da 10 puntate. Guidato dal carismatico Capitano Christopher Pike (Anson Mount), l’equipaggio si troverà ad affrontare missioni ricche di suspense tra stelle e mondi sconosciuti, incrociando alieni terrificanti e volti familiari della saga.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Verso l’infinito: il teaser trailer italiano di “Star Trek: Strange New Worlds 4” svela la data d’uscita Notizie correlate Star Trek: Strange New Worlds 4: il teaser trailer svela la data d’uscitaParamount+ ha finalmente rilasciato il teaser trailer della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, dove viene ufficializza anche la data... Leggi anche: Star Trek: Strange New Worlds 4 debutta su Paramount+: dinosauri, cowboys e un addio già scritto Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Strange New Worlds 4: trailer italiano e data d'uscita; Star Trek e la missione culturale di Gene Roddenberry in una narrazione infinita. Star Trek, la conoscenza non ha confiniIl primo episodio della serie televisiva NBC Star Trek andò in onda l’8 maggio 1966. Spazio ultima frontiera, intonava la voce fuori campo nell’incipit del primo episodio, mentre sullo schermo appar ... doppiozero.com Come vedere Star Trek in ordine cronologico in streaming: rotta verso l'ultima frontieraSpazio ultima, frontiera. Con questo incipit inconfondibile si sono avviati i viaggi di Star Trek, sin dal settembre 1966, quando per la prima volta il pubblico americano fece conoscenza con il ... tomshw.it Star Trek: ecco primo trailer della quarta stagione di Strange New Worlds: Con soli sedici episodi alla fine della serie, il tempo stringe per chiudere il cerchio con The Original Series http://www.fantascienza.com/31667/star-trek-ecco-primo-trailer-della-quarta-st - facebook.com facebook