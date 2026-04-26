Paramount+ ha pubblicato il teaser trailer della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, annunciando anche la data di uscita. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data indicata nel video. Il trailer mostra alcune immagini inedite e anticipa i nuovi episodi che arriveranno prossimamente. La stagione si inserisce nel filone della serie, che continua a seguire le avventure dell’equipaggio a bordo della navicella spaziale.

Paramount+ ha finalmente rilasciato il teaser trailer della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, dove viene ufficializza anche la data della premiere. Questo primo sguardo ai nuovi episodi porta con sé il peso di dover riconquistare una rotta più definita per la serie. Il teaser punta tutto su un’estetica solida e su una tensione narrativa che sembra voler correggere le sperimentazioni, non sempre gradite, della passata stagione. Star Trek: Strange New Worlds 4 – Correzione di rotta per l’Enterprise? Nel terzo capitolo, infatti, erano presenti diversi — forse troppi — “episodi esperimento”, a tratti percepiti come banali o eccessivamente ispirati a produzioni di genere estranee al cuore della saga.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Star Trek: Strange New Worlds 4: il teaser trailer svela la data d’uscita

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