Il 23 luglio arriva su Paramount+ la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, con l’equipaggio della U.S.S. Enterprise pronto a riprendere le avventure. Il primo teaser presentato al CCXP Mexico mostra immagini di dinosauri, cowboys e un addio già scritto, anticipando un nuovo capitolo ricco di sorprese. La serie continua a seguire le missioni e le sfide dei protagonisti nel loro viaggio nello spazio.

L’equipaggio della U.S.S. Enterprise è pronto a tornare in azione: Star Trek: Strange New Worlds debutta con la sua quarta stagione il 23 luglio su Paramount+, e il primo teaser ufficiale svelato al CCXP Mexico promette già grandi sorprese. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco del CCXP Mexico, dove Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding e Paul Wesley hanno presentato il teaser ufficiale davanti a un auditorium gremito di fan entusiasti. La quarta stagione sarà composta da 10 episodi, rilasciati ogni giovedì a partire dal 23 luglio fino al 24 settembre. Il teaser offre già un assaggio piuttosto variegato di quanto ci attende: si intravedono dinosauri, cowboys a cavallo e persino un abbraccio tra Kirk e Spock, a conferma che la serie non ha intenzione di rinunciare al suo gusto per l’imprevedibile.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Star Trek: Strange New Worlds 4 debutta su Paramount+: dinosauri, cowboys e un addio già scritto

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