Eroe della Resistenza | verso la beatificazione di don Morosini

L'arcivescovo di Frosinone ha annunciato ufficialmente l'avvio delle pratiche per la beatificazione di don Giuseppe Morosini, figura nota per il suo ruolo durante la Resistenza. La decisione arriva dopo un iter che coinvolge diverse fasi e valutazioni, con l'obiettivo di riconoscere il suo contributo storico e spirituale. La procedura sarà gestita dalla diocesi locale, che coordinerà le verifiche e i passaggi necessari.

? Cosa sapere L'arcivescovo Marcianò annuncia il percorso di beatificazione per don Giuseppe Morosini a Frosinone.. Il sacerdote fu giustiziato dai nazisti nel 1944 presso Forte Bravetta per attività resistenziali.. Durante la commemorazione del 25 aprile, l’arcivescovo di Frosinone, monsignor Santo Marcianò, ha dichiarato la fattibilità dell’avvio del percorso per la beatificazione di don Giuseppe Morosini. L’evento, che ha la partecipazione del vicepremier Antonio Tajani, ha riportato alla luce la memoria storica del sacerdote fucilato dai nazisti nel 1944 presso Forte Bravetta. Le accuse della Wehrmacht e il sacrificio a Forte Bravetta. Il destino di don Giuseppe Morosini si è compiuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le forze tedesche lo giustiziarono con l’arma sul collo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe della Resistenza: verso la beatificazione di don Morosini Notizie correlate Leggi anche: Don Luigi Giussani verso la beatificazione: «È stato un autentico servo della Chiesa» Don Roberto Malgesini: il sacerdote ucciso verso la beatificazioneA pochi anni dalla sua tragica uccisione a Como, si apre ufficialmente il cammino verso gli altari per don Roberto: il prete che ha servito Cristo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ACHTUNG BANDITEN: i volti quotidiani della Resistenza tornano sui muri di Bologna; Un giardino per Paolo Boetti: Ravenna ricorda il finanziere eroe della Resistenza; Mirano ha partecipato il 15 aprile alla cerimonia internazionale per l’intitolazione del percorso di fuga di Luigi Baldan, concittadino e Internato Militare Italiano, dal campo di lavoro di Säckisch (oggi Kudowa-Zdrój, Polonia) a Náchod (Repubblica Ceca); ACHTUNG BANDITEN: i manifesti di CHEAP per il 25 Aprile 2026. L’attacco dei vandali. Danneggiato il cippo dell’eroe della ResistenzaUn atto di vandalismo ha colpito un luogo simbolo della memoria storica cittadina: l’area che ospita il cippo dedicato a Venanzio Gabriotti, sul greto del torrente Scatorbia. La scoperta è avvenuta ... lanazione.it Il 25 aprile si trasforma in Flottilla. Carc e propal con gli striscioni anti Israele: dal fiume al mare. E l’eroe della Resistenza diventa Hannoun x.com In Carignano presso le Mura delle Cappuccine sul civ. n. 6 è affissa una lapide a ricordo di un dimenticato eroe della Resistenza. L’ormai sbiadita lastra rammenta infatti la storia di Lorenzo De Negri giovane partigiano nato a Crocefieschi nel 1926 che, memb - facebook.com facebook