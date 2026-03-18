Don Peppe Diana verso gli altari | arriva l’annuncio del processo di beatificazione

A oltre trent’anni dal suo omicidio, la Chiesa ha annunciato l’avvio del processo di beatificazione di Don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe ucciso per aver denunciato il crimine organizzato. L’iter ufficiale per la sua canonizzazione è stato avviato, con il riconoscimento della sua vita e del suo sacrificio come esempio di fede e coraggio.

I “Santi della porta accanto” non sono figure distanti o ideali irraggiungibili. Sono, al contrario, persone che hanno camminato al nostro fianco nella vita di ogni giorno, capaci di trasformare la normalità della propria quotidianità in un riflesso vivo della presenza del Signore. Uno di questi è don Peppe Diana, sacerdote di Casal di Principe, in provincia di Caserta, ucciso nel giorno del suo onomastico, il 19 marzo 1994, nella sagrestia della sua chiesa, poco prima di celebrare Messa. Se la mano della camorra ha tentato di farlo tacere, la sua voce e le sue gesta sono continuate a risuonare fino ai giorni nostri. Domani, infatti, giorno della solennità di San Giuseppe e, anche, anniversario della sua scomparsa, verrà fatto un annuncio importantissimo proprio riguardante questo sacerdote. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Don Peppe Diana verso gli altari: arriva l’annuncio del processo di beatificazione Articoli correlati Don Peppe Diana, al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorraÈ stato avviato il percorso per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Don Divo Barsotti, un monaco verso gli altariFirenze, 14 marzo 2026 – Concluso a Firenze il processo diocesano della causa di beatificazione di don Divo Barsotti (1914-2006), sacerdote, teologo,... Approfondimenti e contenuti su Don Peppe Diana Temi più discussi: Don Peppe Diana, un prete disarmato e disarmante; Osare la Speranza: Incontro dell’OFS Zona Aversana nei luoghi di don Peppe Diana; Casal di Principe si ferma nel segno di don Peppe Diana: il ricordo a 32 anni dall'omicidio del sacerdote; Musica e impegno, concerto a 32 anni dalla morte di don Peppe Diana. Don Diana, prete anti camorra: la diocesi pronta ad aprire la causa di beatificazioneMartire in odium fidei, martire della fede. È con questo titolo che la diocesi di Aversa spera che un giorno riconosciuto don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 ma ... msn.com Il coraggio non muore: il 19 marzo la città abbraccia don Peppe Dianail 19 marzo il 32esimo anniversario dell’omicidio del sacerdote anticamorra Il coraggio non muore: il 19 marzo la città abbraccia don Peppe Diana ... marigliano.net Al via la beatificazione di don Peppe Diana: annuncio nel giorno dell’anniversario https://ebx.sh/CN0qnS - facebook.com facebook «Musica e impegno», concerto a 32 anni dalla morte di don Peppe Diana x.com