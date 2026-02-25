Nidi di Roma aperte le iscrizioni per il 2026 27 | Oltre 300 posti in più

C'è tempo fino al 30 marzo per fare domanda, l'assessora Pratelli: "Registriamo un aumento costante della richiesta di posti al nido, nonostante il calo delle nascite" Sono aperte le iscrizioni ai nidi di Roma per l’anno educativo 20262027. Le famiglie residenti o domiciliate a Roma potranno presentare domanda, esclusivamente online, entro il 30 marzo 2026. La richiesta di iscrizione deve essere compilata attraverso il servizio digitale disponibile sul portale istituzionale, attraverso la sezione dedicata sul sito di Roma Capitale. Nella domanda di iscrizione è possibile indicare nell’ordine di preferenza da uno fino a 6 nidi presenti nel municipio di proprio interesse (qui la mappa delle strutture aperte a Roma). 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nidi, sessanta posti in più. Sono aperte le iscrizioniFino a giovedì 5 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027, per bambini e bambine nati dal primo gennaio 2024 al 31...

Medicina e Odontoiatria a Roma: aperte le iscrizioni 2026/27. Ecco come funzionano i nuovi bandiNon solo teoria, ma anche tanta pratica nei laboratori e nei reparti: l’Università UniCamillus punta tutto su esperienza sul campo tecnologia Sono...

Temi più discussi: Open Day ai nidi d’infanzia comunali/convenzionati – a.s. 2026/2027; Asili nido a Roma, superato il target indicato dalla Ue. Oggi via alle iscrizioni; Nidi accreditati, Roma incrementa la quota comunale: 35 euro in più a bambino; Nidi a Roma, al via le iscrizioni per il 2026-2027.

Roma, iscrizioni nidi comunali 2026-2027: domande online fino al 30 marzo, in bando 300 nuovi postiAperte le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni di Roma per il 2026-2027: domanda solo online fino al 30 marzo. In bando 300 posti. ilquotidianodellazio.it

Aperte le iscrizioni ai nidi capitoliniLe famiglie possono presentare la domanda online, entro e non oltre il 30 marzo 2026. L'assessore Pratelli: «Stagione con dati positivi, partire dai nuovi 300 posti messi a bando» ... romasette.it

Stipendi da 400 euro e nessun plus. Quella protesta che può bloccare nidi e materne di Roma ift.tt/lNshU15 x.com

Partono le iscrizioni ai nidi comunali e convenzionati di Roma Capitale fino al 30 marzo. Le iscrizioni si possono fare direttamente sul sito di Roma Capitale. Oggi sul ilMessaggero le mie dichiarazioni «Alla vigilia dell’avvio delle iscrizioni, alla luce dei dati - facebook.com facebook