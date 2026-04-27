Verso il Primo maggio la fotografia dei sindacati | emergenza del lavoro povero le donne le più colpite dalla precarietà

A pochi giorni dal Primo maggio, i sindacati evidenziano un aumento del lavoro povero, con particolare attenzione alle donne, le più colpite dalla precarietà. La festività sarà celebrata con incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione, mirate a richiamare l’attenzione su diritti e tutele per tutti i lavoratori. Tra gli obiettivi, rafforzare il valore della contrattazione e promuovere condizioni di lavoro più dignitose.

“Il primo maggio 2026, Festa dei lavoratori, sarà un’occasione per ritrovarci nelle piazze, con musica e momenti conviviali e chiedere insieme diritti e tutele per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, valore della contrattazione, dignità delle persone, della qualità dell’occupazione e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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