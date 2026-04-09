Il governo ha annunciato alcune nuove misure, tra cui regole per contrastare il lavoro povero e un piano dedicato al settore abitativo, in occasione del primo maggio. La premier ha definito il piano come robusto e strutturale, con l'obiettivo di rendere più accessibili le opportunità e migliorare le condizioni nel settore delle abitazioni. Le iniziative sono state presentate come parte di un pacchetto di interventi per il rilancio sociale ed economico del paese.

Nuove regole contro il lavoro povero e un Piano casa da 100mila alloggi in due anni. Sono le due misure economiche che la premier Giorgia Meloni ha annunciato per il primo maggio, in occasione dell’ informativa alla Camera sull’azione del Governo e sull’ultimo anno della legislatura. «Molto ci siamo occupati dei salari in questi anni ma è evidente - ha sottolineato la premier - che esistono ancora sacche di lavoro povero. Così, nel Consiglio dei Ministri che si terrà in vista della Festa dei Lavoratori, rispettando una tradizione che va avanti fin dal nostro insediamento, vareremo ulteriori regole per combattere il lavoro povero, rafforzando i diritti di quei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalle nuove regole contro il lavoro povero al Piano casa, le misure annunciate da Meloni per il primo maggio

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LA CITTA' CHE CAMBIA / Obiettivo del piano è riqualificare case comunali a Marghera e alla Gazzera, recuperando 25 alloggi sfitti e realizzando verde e servizi. Il progetto per gli anni 2026 e 2027 nato da una consulenza di Matteo Robiglio, professore al Poli - facebook.com facebook

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