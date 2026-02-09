Treno del Ricordo 2026 tutte le tappe e le date del viaggio della memoria dal 10 febbraio al 1° marzo

Dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo. Il convoglio partirà da Trieste e arriverà a Siracusa, attraversando l’Italia per ricordare le vittime delle foibe. Le tappe del viaggio della memoria sono state annunciate e coinvolgono diverse città lungo il percorso.

Dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo, in viaggio da Trieste a Siracusa per commemorare le vittime delle foibe. La terza edizione include una carrozza dedicata agli studenti, con opere selezionate dal Ministero dell'Istruzione. L'itinerario tocca 11 città, unendo simbolicamente Pordenone e L'Aquila.

