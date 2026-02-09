Treno del Ricordo 2026 tutte le tappe e le date del viaggio della memoria dal 10 febbraio al 1° marzo

Dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo. Il convoglio partirà da Trieste e arriverà a Siracusa, attraversando l’Italia per ricordare le vittime delle foibe. Le tappe del viaggio della memoria sono state annunciate e coinvolgono diverse città lungo il percorso.

Dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo, in viaggio da Trieste a Siracusa per commemorare le vittime delle foibe. La terza edizione include una carrozza dedicata agli studenti, con opere selezionate dal Ministero dell'Istruzione. L'itinerario tocca 11 città, unendo simbolicamente Pordenone e L'Aquila. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Argomenti discussi: Treno del Ricordo, anche quest'anno undici tappe per custodire la memoria delle foibe e dell’esodo; Iniziativa Treno del Ricordo, visita didattica a Salerno il 22 febbraio. Nota USR Campania; Giorno del Ricordo: in stazione una corona sotto la lapide che ricorda il ‘treno della vergogna’; Un mese in ricordo delle Foibe. Tra mostre e graphic novel.

treno del ricordo 2026Foibe, domani parte il Treno del RicordoIllustrato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il viaggio del Treno del Ricordo 2026,che accompagnerà per quasi tre settimane le iniziative legate al Giorno del Ricordo delle Foibe. E' ... rainews.it

treno del ricordo 2026Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e TajaniDiretta su Rai1. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

