Il Consiglio comunale di Veroli ha approvato giovedì il rendiconto finanziario dell'esercizio 2025, annunciando un bilancio in attivo. La decisione riguarda la gestione economica dell’ente e la verifica delle entrate e uscite dell’anno passato. La seduta ha visto la partecipazione dei consiglieri, senza ulteriori dettagli sulle singole voci di bilancio.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Veroli ha approvato giovedì il rendiconto finanziario dell'esercizio 2025.. La gestione di Germano Caperna garantisce stabilità per il potenziamento dei servizi locali.. Il Consiglio comunale di Veroli ha approvato giovedì scorso il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025, confermando la stabilità economica dell’amministrazione sotto la guida della Presidente Alessandra Cretaro. L’incontro in seduta ordinaria ha permesso di esaminare i sette punti all’ordine del giorno, con un centrale sulla fotografia contabile dell’ente. Durante l’intervento volto a illustrare i dati dell’anno appena concluso, l’Assessore al Bilancio Elena Di Nicuolo ha delineato un quadro caratterizzato da una pianificazione efficace e da una gestione oculata delle risorse liquide.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veroli, bilancio in attivo: la strategia vincente di Caperna

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