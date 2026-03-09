Nuove aperture e approccio tech | la strategia vincente di Gvm

GVM Care & Research, uno dei principali gruppi italiani nel settore della sanità privata, ha registrato nel 2025 un fatturato superiore a un miliardo di euro. La società ha adottato nuove aperture e un approccio orientato alla tecnologia per sviluppare la propria strategia. Queste scelte hanno portato a una crescita significativa nel corso dell’anno, consolidando la posizione del gruppo nel mercato.

GVM Care & Research è uno dei primi gruppi italiani nella sanità privata e nel 2025 ha superato il miliardo di ricavi. Un traguardo – spiega Ettore Sansavini, presidente di Gvm – che consente di guardare con fiducia al futuro e mettere in campo servizi sempre più tecnologici e di qualità forte di oltre 4mila posti letto, oltre 160mila ricoveri e 660mila giornate di degenza. Presidente Sansavini, come si è chiuso il 2025? "Il 2025 si è chiuso nel segno della continuità e del consolidamento, con una previsione di 1.013,4 milioni, +4,6% rispetto ai 968,7 milioni di euro di fatturato del 2024. La crescita si è mantenuta equilibrata, sostenuta... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

