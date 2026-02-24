Superstrada Veroli - Sora violento scontro tra due auto Il bilancio è di tre feriti

Un violento scontro tra due auto ha coinvolto la superstrada Veroli - Sora, causando tre feriti. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei conducenti, che ha provocato l’impatto frontale. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, che hanno portato le persone coinvolte in ospedale. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i rilievi. La strada è stata riaperta solo in serata.

Il sinistro è avvenuto al km 12,00 intorno alle 18:00. Coinvolte una Fiat 500 e una Mercedes Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, intorno alle ore 18:00, lungo la Strada Statale 214 (Maria e Isola Casamari), nel territorio di Veroli. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione all'altezza del chilometro 12,00, mentre percorrevano la carreggiata in direzione Sora. I veicoli coinvolti sono una Fiat 500 e una Mercedes Classe E (modello datato). A bordo della Fiat 500 viaggiava un giovane di 25 anni residente a Pescosolido.