Al GialappaShow Jovanotti sorprende Giovanni Vernia che lo imita | lo sketch tutto da ridere

Durante la prima puntata della nuova stagione di GialappaShow, in onda su TV8, si è svolto un incontro tra il cantante e Giovanni Vernia, che lo ha imitato in uno sketch comico. L’evento ha visto Jovanotti partecipare a un faccia a faccia con il comico, creando un momento divertente all’interno del programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Ispirandosi al celebre dualismo gaberiano, lo sketch ha visto contrapporsi l’anima solare e positiva di Jovanotti a quella cinica e senza freni inibitori creata da Vernia. Quest’ultimo, portando in TV un personaggio già cult della sua striscia radiofonica, ha scardinato l’immagine del "Santo della positività" per restituire un Lorenzo decisamente più umano e dissacrante. Il segmento si è concluso con un travolgente duetto sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, confermando ancora una volta il talento di Vernia nel trasformare la parodia in pura arte performativa. Un personaggio, questo, che si aggiunge al repertorio dei cantanti, che annovera già Achille Lauro e Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Today.it

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