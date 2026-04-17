Un sacco bello arriva al cinema la versione restaurata Verdone | Io ci sarò

È in arrivo nelle sale cinematografiche una versione restaurata di un film cult degli anni ottanta, diretto e interpretato da un attore molto conosciuto nel panorama italiano. L’attore protagonista ha annunciato che sarà presente alla proiezione, esprimendo entusiasmo per questa ri-edizione. La pellicola, apprezzata da pubblico e critica, torna disponibile in una nuova versione che conserva le scene originali, con migliorata qualità audio e video.

“Per me è stata una bellissima sorpresa e mi auguro lo possa essere anche per chi ha amato questo film”. Scrive così su Instagram Carlo Verdone, annunciando ai followers la notizia che riguarda uno dei suoi film più amati. “Dal 27 al 29 aprile - prosegue l'attore e regista romano - in circa 100.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Dal 27 al 29 aprile, in 100 copie, la versione restaurata di “Un sacco bello”ROMA - "Per me è stata una bellissima sorpresa e mi auguro lo possa essere anche per chi ha amato questo film. ‘Eyes Wide shut’ torna al cinema in versione restaurata 4kSi dice che Eyes Wide shut, il film testamento di Stanley Kubrick, morto proprio durante le riprese, sia il film perfetto da vedere da soli, di notte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un sacco bello di nuovo al cinema; 27, 28 e 29 aprile: il restauro di Un sacco bello arriva nelle sale italiane con Cineteca di Bologna (News); Un sacco bello di Carlo Verdone torna al cinema; Un sacco bello: il folgorante debutto di Carlo Verdone torna al cinema in versione restaurata dal 27 al 29 aprile. 'Un sacco bello' di Verdone torna restaurato al cinema: le date eventoUn sacco bello, il folgorante debutto cinematografico di Carlo Verdone, torna sul grande schermo in una versione restaurata. L'opera prima dell'attore e regista romano sarà proiettata in un'uscita e ... it.blastingnews.com Cine-restauro: Verdone sempre verde...Dopo il successo del Non stop tv l'esordio folgorante in tre storie intrecciate di Ferragosto. Verdone recita contemporaneamente 6 parti per ... sanmarinortv.sm CARLO VERDONE TORNA AL CINEMA...RESTAURATO "UN SACCO BELLO". Ad annunciarlo è lo stesso #CarloVerdone attraverso i suoi canali social. "Per me è stata una bellissima sorpresa e mi auguro lo possa essere anche per chi ha amato questo film. - facebook.com facebook