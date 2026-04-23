Roma Ranieri ‘spegne’ lite con Gasperini | Stanno dando tutto uniti per un unico scopo

Il 23 aprile, il dirigente della squadra di calcio di Roma ha commentato nuovamente la discussione avvenuta con l'allenatore della stessa formazione prima della partita contro Pisa. Ranieri ha affermato che i giocatori stanno dando il massimo e che sono uniti per raggiungere un obiettivo comune. La lite tra i due protagonisti era stata riportata nei giorni precedenti e aveva attirato l'attenzione dei media sportivi.

(Adnkronos) – Claudio Ranieri 'spegne', o forse rimanda, la lite con Gian Piero Gasperini. Oggi, giovedì 23 aprile, il dirigente giallorosso è tornato a parlare dopo il battibecco a distanza con l'allenatore della Roma prima della partita interna con il Pisa. "Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo", ha detto il senior advisor al Salone d'Onore del Coni, dove ha ricevuto il 'Premio Città di Roma'. "Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bambino non mi sarei aspettato", ha aggiunto Ranieri, "ringrazio tutti per aver pensato a me e per il lavoro meraviglioso che state facendo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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