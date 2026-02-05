Un ponte verso il futuro | presentato alla Camera dei Deputati il manuale per la transizione energetica sostenibile

Ieri alla Camera dei Deputati è stato presentato un nuovo manuale dedicato alla transizione energetica sostenibile. L’obiettivo è aiutare il Paese a muoversi verso fonti di energia più pulite e meno inquinanti. La presentazione si è svolta nella Sala Stampa, con politici e esperti che hanno discusso di come affrontare questa sfida, ormai improrogabile.

Roma, 4 febbraio 2026 – Un momento di riflessione alta sulla sfida energetica del nostro tempo si è tenuto ieri nella cornice istituzionale della Sala Stampa della Camera dei Deputati. È stato presentato il volume “Efficienza Energetica e Gestione dell’Energia. Diagnosi, Strategie e Innovazione Digitale per la Transizione Sostenibile” (edito da eCampus Press), un’opera che si propone come testo di riferimento e bussola per professionisti, mondo accademico e istituzioni chiamati a guidare il cambiamento. Più di un semplice manuale tecnico, il libro, frutto della collaborazione degli autori Alessandro Alongi, Gabriele Battista, Alfonso Calabria, Fabio Pompei e Gabriele Scorzini, delinea una visione integrata e multidisciplinare della transizione, dove competenze giuridiche, ingegneristiche, informatiche e manageriali convergono verso un unico obiettivo: un futuro energetico più intelligente, giusto e sostenibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La città di Treviso si prepara a cambiare rotta.

