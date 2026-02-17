Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale | VIDEO

Durante i festeggiamenti di Carnevale a Capua, un uomo si è lanciato nel fiume Volturno dal Ponte Romano, dopo aver scavalcato il muro di cinta alle 19. La decisione di gettarsi nel vuoto deriva, secondo le prime testimonianze, da un momento di crisi personale. La scena è stata ripresa da alcuni presenti, che hanno assistito allo spettacolo drammatico.

Si lancia nel vuoto dal Ponte Romano. Dramma nel corso dei festeggiamenti a Capua per via di una persona che poco dopo le 19 ha scavalcato il muro di cinta e si è gettata nel Volturno. Automobilisti e passanti hanno visto in piedi una persona sulla balaustra, mascherata e di lì a poco il salto nel vuoto. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, la protezione civile. Il gruppo sommozzatori sta scandagliando il fondale adiacente il ponte in costruzione. Le ricerche sono ancora in corso.🔗 Leggi su Casertanews.it

Provincia, Lombardi: “Prossima l’apertura del cantiere per la messa in sicurezza del ponte sul Volturno”È stato firmato presso la Segreteria generale alla Rocca dei Rettori il contratto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del ponte sul Volturno, situato nel territorio di Amorosi (BN) sulla Strada provinciale.

Aggredisce comandante e vice della polizia municipale durante i festeggiamenti di Carnevale: arrestatoUn uomo di 45 anni, ieri pomeriggio a Capua, ha aggredito il comandante e il vice della polizia municipale durante i festeggiamenti di Carnevale, probabilmente a causa di un’alterazione dovuta all’alcol.

