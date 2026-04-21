A Mestre è stata annunciata la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali a Venezia, con 36 candidati al consiglio. Tra i nomi presenti c’è anche quello di Pellicani, che torna ad essere il volto di riferimento del partito nella campagna elettorale. La formazione politica ha ufficializzato la propria composizione, indicando le candidature che sosterranno il progetto per il rinnovo dell’amministrazione cittadina.

A Mestre è stata ufficializzata la composizione della lista del Partito Democratico per le prossime amministrative veneziane, con il ritorno di Pellicani come guida dei 36 candidati al consiglio comunale. La presentazione della squadra, avvenuta questo martedì 21 aprile, ha la partecipazione di Sambo, segretaria della sezione locale, e del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Martella. Il confronto tra continuità amministrativa e proposta di rinnovamento. La strategia politica del centrosinistra punta a marcare una netta distanza rispetto alla gestione precedente. Martella ha infatti delineato un progetto basato sulla partecipazione attiva, contrapponendolo a quella che definisce una gestione caratterizzata dalla stasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il PD punta su Pellicani: 36 candidati per il cambio

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