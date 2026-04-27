La direttrice di un noto teatro veneziano ha dichiarato di non aver mai mancato di rispetto ai collaboratori e di essere stata vittima di calunnie e atti di bullismo. In un'intervista, ha affermato di aver sempre mantenuto un comportamento corretto nei confronti del personale, respingendo le accuse rivoltele. La questione ha attirato l'attenzione su una serie di tensioni interne all'istituzione culturale.

"Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, che mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata, su social, giornali, Tv, in Italia e in tutto il mondo, con l'intento dichiarato di danneggiare la mia immagine professionale e conseguentemente la mia carriera". Parla così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi dopo la decisione della fondazione Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le "collaborazioni future" con lei. Per Venezi, in Italia "essere giovane è un handicap, poi donna un aggravante", e aggiunge: "Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Fenice, parla la direttrice Venezi: "Mai irrispettosa. Io calunniata e bullizzata"

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