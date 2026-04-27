Venezi licenziata Giuli | ‘piena fiducia al sovrintendente della Fenice’

Il ministro della Cultura ha dichiarato di aver preso atto della decisione di Nicola Colabianchi di essere licenziato e ha affermato di confermare la piena fiducia nel sovrintendente della Fenice. La comunicazione è arrivata attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui si sottolinea l’indipendenza e l’autonomia del decision-maker. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni del licenziamento o sulle eventuali conseguenze di questa decisione.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia”. Si legge in una nota, dopo l’annuncio del sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. “Con l’auspicio che tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d’ogni ordine e grado; nell’interesse del Teatro e della città di Venezia”, aggiunge Giuli.rainews.it Simone Pillon: “Venezi silurata e il ministro Giuli conferma la fiducia nella direttrice de “la Fenice” che l’ha silurata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Venezi licenziata, Giuli: ‘piena fiducia al sovrintendente della Fenice’ Notizie correlate La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendenteLa Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Un altro scontro tra Venezi e l'orchestra della Fenice. Ma il sovrintendente rispondeLa direttrice musicale “in pectore” del Teatro La Fenice, Beatrice Venezi, ha fatto infuriare nuovamente i professori d'orchestra del Teatro con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice dopo le sue dichiarazioni sull'orchestra; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioni. Venezi, la Fenice annulla le collaborazioni. Il ministro Giuli approva la cacciata: «Basta tensioni». E il pubblico esulta a teatroVENEZIA - Venti minuti dopo la cacciata di Beatrice Venezi, è il ministro della Cultura Alessandro Giuli a prendere posizione, confermando al sovrintendente de La Fenice Nicola ... ilgazzettino.it Beatrice Venezi, licenziata dal Teatro La Fenice dopo le ultime dichiarazioni: ecco che cosa è successoLA DECISIONE DELLA FENICE - La rottura è stata formalizzata con una nota ufficiale. «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullar ... oggi.it Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, le accuse di nepotismo mosse all'orchestra e quel lungo applauso in sala - facebook.com facebook Venezi licenziata dalla Fenice: “Da lei gravi e ripetute offese”. Ha accusato di nepotismo gli orchestrali. @LeonardoBison x.com