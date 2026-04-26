La Fenice annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi Giuli | pieno sostegno al sovrintendente

La Fenice ha deciso di interrompere tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. La scelta segue le dichiarazioni pubbliche del maestro, giudicate offensive. Il sovrintendente dell'ente musicale ha espresso il suo pieno sostegno alla decisione presa. La questione ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa, mentre le reazioni alle parole del maestro continuano a suscitare discussioni.

La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. Così in una nota della Fondazione. La decisione, secondo quanto viene spiegato, arriva anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra. «Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’orchestra». Lo scorso 22 settembre il sovrintendente aveva designato Venezi direttore musicale stabile della Fenice a partire dal 1 ottobre 2026, con incarico di quattro anni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendente La Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla prima della stagione lirica Notizie correlate Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: «Anche Antonia Brico fu discriminata»Nessun passo indietro dalla dirigenza del Teatro La Fenice sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (da ottobre 2026 al 20230), anzi. Beatrice Venezi, confermata la nomina al Teatro La Fenice tra le polemiche. Un consigliere si dimetteNella lunga lettera sottoposta al consiglio d'indirizzo, mossa non usuale ma motivata dal Sovrintendente come atto di responsabilità istituzionale,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta; Beatrice Venezi polemica al Teatro La Fenice di Venezia: scontro sulle dichiarazioni ai media argentini; Guerra e caro gasolio: stop ai rifiuti all’estero, in crisi 200 comuni; Selfie sui binari mentre arriva il treno: fermati quattro ragazzini. Venezi, la Fondazione La Fenice: «Annullate tutte le collaborazioni future»VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... ilgazzettino.it La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice VeneziLa decisione arriva anche a seguito delle dichiarazioni pubbliche del maestro ritenute «offensive e lesive del valore artistico e professionale» del personale ... msn.com Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" x.com Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" - facebook.com facebook