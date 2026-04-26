Un altro scontro tra Venezi e l' orchestra della Fenice Ma il sovrintendente risponde

La direttrice musicale Beatrice Venezi ha rilasciato un'intervista al quotidiano argentino La Nacion, pubblicata il 23 aprile, che ha suscitato reazioni tra i professori d'orchestra del Teatro La Fenice. La polemica tra Venezi e l'orchestra del teatro si ripresenta, dopo tensioni già emerse in passato. Il sovrintendente del teatro ha deciso di intervenire per rispondere alle accuse e chiarire la situazione.

La direttrice musicale “in pectore” del Teatro La Fenice, Beatrice Venezi, ha fatto infuriare nuovamente i professori d'orchestra del Teatro con un'intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion e pubblicata il 23 aprile. Nell'intervista, spiegando al giornalista i motivi che a suo dire.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: «Anche Antonia Brico fu discriminata»Nessun passo indietro dalla dirigenza del Teatro La Fenice sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (da ottobre 2026 al 20230), anzi. La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraMentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l’autonomia dell’istituzione conferma il padiglione russo andando allo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta; Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti; Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia ha causato uno scontro con l’Europa; Tensione al Teatro La Fenice: sindacati e sovrintendente in scontro sul tema Beatrice Venezi. Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicistiLa direttrice della Fenice Beatrice Venezi ha dichiarato che i posti dell'orchestra del Gran Teatro si passano di padre in figlio: ira dei musicisti ... virgilio.it MESTRE | DOPPIO SCONTRO TRA TIR: 10 KM DI CODA IN A4 TRA VENEZIA E PADOVAAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it "Posti di padre in figlio" alla Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi. Si smarca anche il sovrintendente Colabianchi: "Naturalmente non condivido le affermazioni di Venezi, in quanto conosco l'orchestra, ho avuto modo di conoscerla in questo anno, da qu - facebook.com facebook "Posti di padre in figlio" alla Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi. Fa discutere intervista a La Nacion. Insorgono i lavoratori: "Accuse false e offensive" #ANSA x.com