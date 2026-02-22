Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice Capobianchi | Ecco perché non ci sarà

Beatrice Venezi non condurrà il concerto di Capodanno del 2027 al Teatro La Fenice, a causa di un cambiamento organizzativo improvviso. La decisione deriva da esigenze di programmazione e di logistica, che hanno portato alla sua esclusione dalla scaletta. Il teatro ha comunicato che la scelta riguarda questioni di pianificazione e non coinvolge aspetti artistici. La notizia ha sorpreso gli appassionati di musica classica e fan della direttrice.

Non sarà Beatrice Venezi a salire sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice nel 2027. A chiarirlo è il sovrintendente Nicola Capobianchi, che spiega come la direttrice musicale designata avesse già preso altri impegni: «Per il primo giorno dell'anno del 2027 la direttrice aveva già altri impegni professionali ». L'assenza dal prestigioso appuntamento televisivo non esclude però un ruolo di primo piano nella stagione 2026-27. Venezi potrebbe infatti dirigere l'opera inaugurale di novembre, Fedora di Umberto Giordano, che aprirà ufficialmente la nuova stagione del teatro veneziano.