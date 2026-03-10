Il Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha ufficialmente approvato la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale. La decisione è stata comunicata recentemente dalla Fondazione, che ha dato il via libera all’incarico. La musica classica e l’opera si preparano a un nuovo capitolo con questa nomina, che segna un passo importante nella gestione artistica del teatro.

Il Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Lo ha reso noto la Fondazione lirica in una nota nella quale precisa che l’incarico avrà inizio dal prossimo ottobre. La scelta è stata presa nonostante le proteste da parte delle maestranze e dei lavoratori del teatro veneto che più volte si sono espressi contro la sua nomina. Colabianchi: “Nomina di Beatrice Venezi è un investimento sul futuro”. La decisione di nominare Beatrice Venezi quale direttrice musicale del Teatro La Fenice è “una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età”, ha dichiarato il sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Fenice Nicola Colabianchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla Fondazione

Articoli correlati

Fenice, il Consiglio dà il via libera per Beatrice Venezi: sarà direttrice d’orchestra per 4 anniBeatrice Venezi è stata approvata dal Consiglio: è la direttrice del Teatro La Fenice, adesso come reagiranno gli orchestranti? Adesso è ufficiale:...

La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraMentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l’autonomia dell’istituzione conferma il padiglione russo andando allo...

Altri aggiornamenti su Beatrice Venezi

Temi più discussi: Dialogo alla Fenice? Serve smettere di chiedere la revoca di Beatrice Venezi; Venezia, nasce il comitato Fenice Viva; Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro; Beatrice Venezi: dove ha esordito, le proteste alla Fenice, la vita privata riservata, 7 segreti.

Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La FeniceVenezia, il Consiglio di indirizzo approva la nomina di Beatrice Venezi nonostante le proteste degli ultimi mesi. Era l'ultimo passaggio formale. La direttrice toscana sarà in carica da ottobre ... corrieredelveneto.corriere.it

Beatrice Venezi, via libera della Fenice alla nomina di direttrice musicaleLa nomina è una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età. Lo osserva il sovrintendente Nicola Colabianchi, nella ... tg24.sky.it

Via libera alla nomina di Beatrice Venezi alla guida dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia - facebook.com facebook

Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La Fenice x.com