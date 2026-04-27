La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato di aver deciso di interrompere tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, senza ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato a questa scelta. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo della musica e dello spettacolo, senza che siano state fornite dichiarazioni specifiche sulle accuse o sui motivi che hanno portato al licenziamento.

La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, ha reso noto «di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». La decisione arriva dopo un'intervista, pubblicata nei giorni scorsi dal quotidiano argentino La Nacion, in cui Venezi avrebbe espresso «delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d'Orchestra».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezi licenziata da La Fenice, le accuse dietro la rottura: cosa è successo

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