Venezi fuori dalla Fenice | stop a tutte le collaborazioni

Il Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato la fine della collaborazione con la direttrice d’orchestra. La relazione tra le parti si è interrotta, portando alla conclusione del loro rapporto professionale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni di questa decisione o alle eventuali conseguenze future. La notizia riguarda esclusivamente il rapporto tra la direzione artistica e la direttrice.

Termina l’avventura della direttrice d’orchestra. Si chiude il rapporto tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice di Venezia. La Fondazione ha infatti deciso di “annullare tutte le collaborazioni future” con la direttrice d’orchestra, che in precedenza era stata indicata come futura direttrice musicale. Secondo quanto riferito dal sovrintendente Nicola Colabianchi, la decisione “è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua orchestra”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli “prende atto della decisione di Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza – sottolinea – e conferma al sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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La Fenice, atto finale:: Beatrice Venezi fuori scena. Licenziata dopo le sue gravi dichiarazioni.

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