Nella giornata di domenica la Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi la decisione di annullare tutte le future collaborazioni con il maestro Beatrice Venezi. La notizia arriva in un momento di tensione e si inserisce in un contesto di comunicazioni ufficiali riguardanti la relazione tra le parti coinvolte. La decisione riguarda le attività programmate e le eventuali collaborazioni in corso con la direttrice d’orchestra.

Roma, 27 APRILE 2026 – Partiamo dalla fine. Quella che, per ora, è la fine. È metà pomeriggio di domenica quando la Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, annuncia la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La direttrice d’orchestra, 36 anni, ritenuta vicina al governo, in particolare a FdI, doveva entrare in carica il prossimo ottobre: la sua nomina, senza preavviso il 22 settembre scorso, a direttrice musicale della Fenice era stata da subito accompagnata da polemiche e malumori – la Rsu aveva dichiarato lo stato di agitazione – da cui Colabianchi l’aveva sempre difesa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Fenice “licenzia“ Beatrice Venezi. “Annullate tutte le collaborazioni”

La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future

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