Fondazione La Fenice | Annullate tutte le collaborazioni con Venezi

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato di aver deciso di interrompere tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La comunicazione è stata resa nota dal sovrintendente dell'ente, Nicola Colabianchi. La decisione riguarda esclusivamente i rapporti professionali con il maestro e si riferisce alle future attività della fondazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni alla base di questa scelta.

«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Si legge in una nota della Fondazione. "La decisione - si spiega - è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra»....🔗 Leggi su Feedpress.me

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