Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi Palazzo Chigi | Meloni non coinvolta

Il Teatro La Fenice ha annunciato di aver sollevato dall’incarico la direttrice musicale Beatrice Venezi. In una nota ufficiale, l’ente ha specificato che il provvedimento non ha coinvolgimento di alcun rappresentante del governo. Palazzo Chigi ha confermato che la premier non è stata coinvolta nella decisione, che è stata presa esclusivamente dall’istituzione teatrale.

Nessun coinvolgimento di Giorgia Meloni nel “licenziamento” di Beatrice Venezi da parte del Teatro La Fenice. A sottolinearlo è Palazzo Chigi che in una nota smentisce quanto apparso oggi sulla stampa. “È privo di ogni fondamento quanto riportato oggi in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi: il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul tema e quindi non avrebbe potuto dare alcun ‘via libera’, come invece sostenuto”, si legge nel comunicato. La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato ieri l’interruzione di qualsiasi collaborazione con la direttrice d’orchestra che doveva entrare in carica il prossimo primo ottobre come direttore musicale dell’istituzione veneziana.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi, Palazzo Chigi: “Meloni non coinvolta” Notizie correlate Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi. “Annullata ogni collaborazione”Interrotta la collaborazione tra La Fenice di Venezia e il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi: “Annullata ogni collaborazione” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestraLa Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Il Teatro La Fenice licenzia la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi; La Fenice 'licenzia' Beatrice Venezi, l'annuncio a sorpresa; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future. Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le dichiarazioni a La Nación considerate gravi e offensiveLa Fenice annulla la collaborazione con Beatrice Venezi dopo le accuse di nepotismo all’orchestra e le dichiarazioni giudicate offensive. alfemminile.com Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: Annullate le collaborazioni, gravi dichiarazioni pubblicheLa Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi per dichiarazioni ritenute offensive verso l'Orchestra ... fanpage.it Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, le accuse di nepotismo mosse all'orchestra e quel lungo applauso in sala - facebook.com facebook La Fenice rompe con Beatrice Venezi, i festeggiamenti di pubblico e maestranze. Applausi per la cancellazione di "ogni collaborazione" #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com