Lavoro il paradosso italiano | le imprese cercano i giovani mancano

Roma, 25 febbraio 2026 – C’è un dato che più di tutti racconta il mercato del lavoro italiano in questa fase: le imprese continuano a cercare personale, ma fanno fatica a trovarlo; nello stesso tempo, tra i giovani cresce l’area di chi resta fuori dal lavoro. È il cuore del secondo Report sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia (focus giovani) di CNEL e Unioncamere, che fotografa il secondo semestre 2025 e mette in fila un paradosso che pesa sulla crescita: domanda di lavoro ancora ampia, ma incastri deboli tra competenze, territori e profili richiesti. Il quadro generale dice che le imprese programmano 2,589 milioni di entrate lavorative nel secondo semestre 2025, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,7%). Non è un crollo, ma un rallentamento sì. A trainare resta il terziario: i servizi assorbono oltre il 70% delle assunzioni previste. Dentro questo mondo, però, le velocità sono diverse: salgono i servizi turistici, alloggio e ristorazione (+4,8%) e tengono i servizi alle persone (+0,8%), mentre arretrano in modo netto i comparti più “knowledge intensive”, come informatica e telecomunicazioni e servizi avanzati alle imprese (entrambi a -14,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

