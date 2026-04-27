Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile I partigiani si dividono | la Fiap attacca l’Anpi

Dopo la manifestazione del 25 aprile a Milano, si sono accese discussioni tra le diverse organizzazioni coinvolte. La Fiap ha criticato l’Anpi, accusandola di aver gestito in modo inadeguato la protesta. Le tensioni sono rimaste vive anche nelle ore successive all’evento, con dichiarazioni contrastanti e accuse reciproche. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra gli esponenti delle varie forze politiche e associative.

Milano – Il giorno dopo, le polemiche non si placano. Le tensioni durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, con lo spezzone del corteo con la Brigata ebraica bloccato per due ore da manifestanti Pro Pal, bersagliato da insulti antisemiti e poi espulso dalla sfilata che voleva celebrare la Liberazione dal nazifascismo, provoca persino la spaccatura delle associazioni che rappresentano i partigiani. “A che titolo qualcuno si arroga il diritto, e per giunta lo esercita in modo assoluto, di ammettere o escludere chi possa prendere parte alle manifestazioni pubbliche di celebrazione del 25 aprile?”, va all’attacco Luca Aniasi, presidente di Fiap, Federazione Italiana Associazioni Partigiane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile. I partigiani si dividono: la Fiap attacca l’Anpi Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile diviso, a Milano il corteo si dividerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’ 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”Home > Cronaca > 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile. I partigiani si dividono: la Fiap attacca l’Anpi; Veleni, tradimenti e guerre di potere nell'associazione degli arbitri. L'ex assistente che fa tremare il sistema calcio: Chi di spada ferisce...; Sebastiano Favero, il presidente degli alpini in ospedale, post d’accusa e nuove polemiche. L'Ana senza pace; Santarelli, Scudetto con Conegliano e veleni: Le prede sentivano il sangue. Futuro nell'Italia post Velasco?. Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile. I partigiani si dividono: la Fiap attacca l’AnpiIl presidente Luca Aniasi: Da Pagliarulo parole indegne. A che titolo qualcuno esclude le bandiere?. La vicesindaco Scavuzzo si schiera contro i Pro Pal: contestazione inaccettabile. Il presidente d ... ilgiorno.it Veleni, tradimenti e guerre di potere nell'associazione degli arbitri. L’ex assistente che fa tremare il sistema calcio: «Chi di spada ferisce...»Rocca e la denuncia dopo l’esclusione dalla serie A: «Assenza di lealtà». L’Aia dilaniata verso il voto. L’ex designatore Rizzoli potrebbe rientrare come tutor nel caso la situazione precipitasse ... corriere.it Con il Salone del Mobile, a Milano si conclude anche il Fuorisalone, con un record di visitatori, tante code e i premi per le installazioni più votate. Resteranno aperte al pubblico fino al 30 aprile quelle alla Statale e all'Orto botanico. Servizio di Antonello Marzio - facebook.com facebook La Milano del design, tour 'creativo' nel capoluogo lombardo x.com