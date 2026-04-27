Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile I partigiani si dividono | la Fiap attacca l’Anpi

Da ilgiorno.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la manifestazione del 25 aprile a Milano, si sono accese discussioni tra le diverse organizzazioni coinvolte. La Fiap ha criticato l’Anpi, accusandola di aver gestito in modo inadeguato la protesta. Le tensioni sono rimaste vive anche nelle ore successive all’evento, con dichiarazioni contrastanti e accuse reciproche. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra gli esponenti delle varie forze politiche e associative.

Milano – Il giorno dopo, le polemiche non si placano. Le tensioni durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, con lo spezzone del corteo con la Brigata ebraica bloccato per due ore da manifestanti Pro Pal, bersagliato da insulti antisemiti e poi espulso dalla sfilata che voleva celebrare la Liberazione dal nazifascismo, provoca persino la spaccatura delle associazioni che rappresentano i partigiani. “A che titolo qualcuno si arroga il diritto, e per giunta lo esercita in modo assoluto, di ammettere o escludere chi possa prendere parte alle manifestazioni pubbliche di celebrazione del 25 aprile?”, va all’attacco Luca Aniasi, presidente di Fiap, Federazione Italiana Associazioni Partigiane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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