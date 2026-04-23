A Milano, le celebrazioni del 25 aprile si svolgeranno con alcune variazioni rispetto alle edizioni passate. Il corteo previsto quest'anno si dividerà in tre parti, mentre gli organizzatori hanno annunciato tre comizi finali diversi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti e le associazioni coinvolte, con alcune voci che criticano questa scelta e altre che la considerano una conseguenza delle tensioni geopolitiche in corso.

Tre comizi finali alternativi. La festa della Liberazione a Milano si annuncia nel segno delle divisioni: le tensioni geopolitiche cambiano, infatti, il programma delle celebrazioni del 25 aprile. Unica partenza ma tre destinazioni differenti: il corteo tradizionale arriverà, come ogni anno, in piazza Duomo, dove è allestito il palco dell’ Anpi; un gruppo si fermerà nella vicina piazza San Fedele, dove il “ Coordinamento per la Pace ” ha deciso di organizzare un comizio alternativo per “distinguersi dalle ambiguità di quelle organizzazioni e partiti che non si oppongono alla linea guerrafondaia e di riarmo dell’Unione europea”; infine c’è lo spezzone palestinese diretto in piazza Fontana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile diviso, a Milano il corteo si dividerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’

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