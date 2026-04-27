Vela La rotta dei Florio | trionfano Corsair e Sagola

La quinta edizione del Trofeo La Rotta dei Florio si è conclusa nel Golfo di Mondello con l’arrivo delle ultime imbarcazioni. La regata d’altura, promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, ha visto la vittoria delle imbarcazioni Corsair e Sagola. L’evento ha coinvolto diverse imbarcazioni che hanno partecipato alla competizione, terminata con la premiazione dei vincitori.

Si è conclusa con l’arrivo delle ultime imbarcazioni nel Golfo di Mondello la quinta edizione del Trofeo La Rotta dei Florio, regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria. La manifestazione ha visto confrontarsi 16 equipaggi lungo il percorso offshore di 115 miglia che collega.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sfida tra le Egadi: Sagola e Corsair dominano la Rotta dei Florio? Cosa sapere Sagola e Corsair vincono la quinta edizione della regata tra Mondello, Trapani e le Egadi. "Rotta dei Florio": al via la quinta edizione tra sport, storia e mareEntra nel vivo la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vela, partita da Palermo la prima tappa della Rotta dei Florio; Vela, Corsair e Sagola trionfano al trofeo La rotta dei Florio; Tavole a vela: novità / Notizie / Novità / Homepage; Rotta dei Florio 2026, Risultati 1ª Tappa Palermo–Trapani. Vela, La rotta dei Florio: trionfano Corsair e SagolaA Mondello la quinta edizione della regata d'altura. Il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale: Siamo molto contenti e iniziamo già a preparare la sesta ... palermotoday.it Rotta dei Florio, dal 24 al 26 aprile la quinta edizionePALERMO – Entra nel vivo la quinta edizione della Rotta dei Florio, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare alcuni tra i migliori equipaggi del ... livesicilia.it Sto sistemando un portello/parte in legno della mia barca a vela e ho combinato un piccolo casino… Ho passato del mordente diluito in acqua pensando di ravvivare il legno, ma il risultato è venuto molto macchiato e a chiazze Ora vorrei riportarlo a un aspe - facebook.com facebook Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi della vela italiana: la 32ª edizione del "Velista dell’Anno FIV - Stelle della Vela", giovedì 7 maggio a Villa Miani, a Roma x.com