Sfida tra le Egadi | Sagola e Corsair dominano la Rotta dei Florio

Nella quinta edizione della regata tra Mondello, Trapani e le Egadi, le imbarcazioni Sagola e Corsair si sono aggiudicate le prime posizioni. La competizione ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni che hanno affrontato le acque tra le isole e la terraferma, con le due barche che hanno prevalso sugli altri concorrenti. La regata si è svolta senza incidenti e ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso.

? Cosa sapere Sagola e Corsair vincono la quinta edizione della regata tra Mondello, Trapani e le Egadi.. Le condizioni meteo variabili tra vento e bonaccia hanno condizionato i tempi di percorrenza.. Sedici equipaggi hanno affrontato 115 miglia di mare tra Mondello, Trapani e le Isole Egadi, concludendo la quinta edizione del Trofeo La Rotta dei Florio con il trionfo della Sagola nel Gruppo 1 e della Corsair nel Gruppo 2. Il ritorno delle imbarcazioni nel Golfo di Mondello è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i primi scafi hanno tagliato il traguardo intorno alle ore 2:30. La regata d’altura, promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, ha messo alla prova gli sportivi con condizioni meteorologiche mutevoli lungo l’intero percorso offshore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida tra le Egadi: Sagola e Corsair dominano la Rotta dei Florio Notizie correlate "Rotta dei Florio": al via la quinta edizione tra sport, storia e mareEntra nel vivo la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare... Leggi anche: L’alba dei Leoni, il nuovo capitolo della saga dei Florio tra origini e sogni