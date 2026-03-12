Voucher per l' accesso ai nidi | pubblicato l' avviso per le famiglie campane le informazioni

È stato pubblicato l'avviso pubblico per i voucher destinati alle famiglie campane con bambini da 0 a 36 mesi, con requisiti ISEE specifici. L'iniziativa riguarda le famiglie, anche monogenitoriali, residenti in regione e mira a ridurre i costi delle rette dei nidi per l’anno 20252026. L’assegnazione dei voucher è rivolta a soggetti con minori a carico che soddisfano i requisiti stabiliti.

La piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al voucher, che saranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi, è attiva a partire dal 9 marzo 2026 e sino alla data del 23 aprile 2026 Al via i “Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento della retta – Anno 20252026”: approvato l'avviso pubblico rivolto a famiglie, anche monogenitoriali, residenti nella Regione Campania, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi. La piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al voucher, che saranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi, è attiva a partire dal 9 marzo 2026 e sino alla data del 23 aprile 2026. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

