Vasto via San Michele | i sensori garantiscono il rientro in casa

A Vasto, in via San Michele, il sindaco ha deciso di revocare l'ordinanza di evacuazione per due edifici. La misura era stata adottata in precedenza a causa di problemi riscontrati nella zona. Con questa decisione, i residenti possono tornare nelle loro abitazioni. I sensori installati nelle strutture avevano monitorato le condizioni degli edifici e hanno contribuito alla decisione di revoca.

? Cosa sapere Il sindaco Menna revoca l'ordinanza di evacuazione per due edifici in via San Michele a Vasto.. I sensori sul terreno confermano la stabilità del versante dopo lo smottamento di aprile.. Dopo lo smottamento che ha colpito l’area di via San Michele nei primi giorni di aprile, il sindaco di Vasto Francesco Menna ha ufficialmente revocato l’ordinanza di evacuazione che interessava due edifici della zona. La decisione dell’amministrazione comunale arriva a seguito di un accurato processo di verifica condotto dal centro operativo. I tecnici hanno infatti analizzato con estrema precisione i dati raccolti dai sensori installati sul terreno per valutare la stabilità del versante dopo il dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto, via San Michele: i sensori garantiscono il rientro in casa Notizie correlate Casa di Cura 'San Michele', una targa per ricordare il dottor Vincenzo BarlettaNella settimana della prevenzione e della cura al femminile dal 22 al 29 aprile organizzata in Italia dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di... Una serata in allegria poi al rientro a casa la tragedia: Michele Riglietti muore a 19 anni, lavorava nella pizzeria di famiglia a Vallefoglia. Miracolata l'amicaMORCIANO Una strada di campagna lunga, un budello che corre alla periferia di Morciano, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, e che... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Vasto, via libera al rientro in via San Michele: revocata l’evacuazione; Vasto, revocata l’ordinanza di sgombero della frana a San Michele; Allarme rientrato sul belvedere San Michele: le 4 famiglie possono rientrare a casa; Frana a Vasto, revocata l'ordinanza di sgombero: le famiglie possono tornare nelle abitazioni. Vasto: all’Emporio della solidarietà il Premio San Michele«Sorto ad iniziativa della Parrocchia San Paolo come servizio per sostenere le famiglie in difficoltà e far fronte alle nuove povertà, l’Emporio ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione ... rete8.it San Michele, il camposanto di Venezia - facebook.com facebook Buongiorno Sacra di San Michele Piemonte x.com