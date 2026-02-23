Una serata in allegria poi al rientro a casa la tragedia | Michele Riglietti muore a 19 anni lavorava nella pizzeria di famiglia a Vallefoglia Miracolata l' amica

Michele Riglietti, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla stretta strada di campagna vicino a Morciano. La causa sembra essere stata la perdita di controllo del veicolo, che ha finito la corsa contro un albero. La serata era iniziata con un momento di allegria tra amici, mentre la giovane aveva appena lasciato la pizzeria di famiglia. La sua amica è uscita illesa dall’incidente. La strada resta chiusa al traffico per le indagini.

MORCIANO Una strada di campagna lunga, un budello che corre alla periferia di Morciano, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, e che il giovane Michele Riglietti, 19 anni, conosce bene. Sono le 3 di notte e sta rientrando a casa, a Vallefoglia. E’ al volante di una Bmw, ma con le auto ha confidenza, fino a qualche tempo fa lo si vedeva andare su e giù per Montecchio con una microcar, di quelle che si guidano senza patente. Con lui, al suo fianco, c’è una sua amica di 17 anni, di Macerata Feltria, la prima tappa del ritorno dopo una serata trascorsa in Romagna. Ma Michele a casa dalla sua famiglia non ci arriverà mai. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Michele Riglietti, 19 anni, è morto questa notte a seguito di un incidente d'auto a Morciano di Romagna, provincia di Rimini L’auto su cui viaggiava si è ribaltata finendo in una scarpata. Salva la 17enne che viaggia con lui che è riuscita a uscire da sola dall'aut - facebook.com facebook

Michele Riglietti è morto in un incidente stradale dopo aver perso il controllo dell’auto a #MorcianodiRomagna. Il 19enne si è schiantato contro alcuni alberi prima di finire in una scarpata. Ferita ma fuori pericolo la ragazza di 16 anni con lui. x.com