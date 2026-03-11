Protesta degli attivisti al Pilastro | La nostra è una resistenza passiva Video

Gli attivisti hanno organizzato una protesta al Pilastro, dichiarando che si tratta di una resistenza passiva. Le tensioni legate al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ sono ancora al centro delle discussioni nel quartiere. La manifestazione si è svolta senza episodi di violenza e ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. La questione resta attualmente irrisolta e al centro dell’attenzione pubblica.

Le polemiche attorno al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ continuano a infiammare il quartiere. In una ventina hanno tentato di bloccare l’accesso agli operai, poi si sono seduti in osservazione. Presidio smantellato dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta degli attivisti al Pilastro: "La nostra è una resistenza passiva" / Video Articoli correlati Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. Nuove tensioni al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. Altri aggiornamenti su Protesta degli attivisti al Pilastro La... Temi più discussi: Scontri nel cantiere del MuBa, scarcerati i tre attivisti. E la protesta smonta | FOTO; Pilastro, un'altra giornata di protesta contro il Museo dei bambini a Bologna: scontri con feriti, 13 fermati; Scontri al Pilastro, attesa la decisione del Gip; Parigi, attivisti si avvicinano a Macron: la protesta al vertice mondiale sul nucleare. Protesta degli attivisti anti Museo dei Bambini: per ora in Comune non si è presentato nessunoUn presidio dei comitati a Palazzo d’Accursio era annunciato per le 13: i manifestanti non si sono visti. Restano tende e barricate al parco dove è stato distrutto il cantiere ... ilrestodelcarlino.it Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugliTre sanzioni comprese tra mille e diecimila euro per i promotori del presidio e della protesta al Pilastro. È la prima volta che viene applicata la normativa nata per contrastare le manifestazioni non ... ilrestodelcarlino.it Ventidue paesi hanno firmato una lettera di protesta per chiedere la revoca della partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia e la Commissione europea ha minacciato di toglierle i fondi: - facebook.com facebook Pilastro, protesta davanti al cantiere. E stasera corteo dei Giovani palestinesi x.com