Protesta degli attivisti al Pilastro | La nostra è una resistenza passiva Video

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti hanno organizzato una protesta al Pilastro, dichiarando che si tratta di una resistenza passiva. Le tensioni legate al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ sono ancora al centro delle discussioni nel quartiere. La manifestazione si è svolta senza episodi di violenza e ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. La questione resta attualmente irrisolta e al centro dell’attenzione pubblica.

Le polemiche attorno al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ continuano a infiammare il quartiere. In una ventina hanno tentato di bloccare l’accesso agli operai, poi si sono seduti in osservazione. Presidio smantellato dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

protesta degli attivisti al pilastro la nostra 232 una resistenza passiva video
© Ilrestodelcarlino.it - Protesta degli attivisti al Pilastro: "La nostra è una resistenza passiva" / Video

Articoli correlati

Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro.

Nuove tensioni al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro.

Altri aggiornamenti su Protesta degli attivisti al Pilastro La...

Temi più discussi: Scontri nel cantiere del MuBa, scarcerati i tre attivisti. E la protesta smonta | FOTO; Pilastro, un'altra giornata di protesta contro il Museo dei bambini a Bologna: scontri con feriti, 13 fermati; Scontri al Pilastro, attesa la decisione del Gip; Parigi, attivisti si avvicinano a Macron: la protesta al vertice mondiale sul nucleare.

protesta degli attivisti alProtesta degli attivisti anti Museo dei Bambini: per ora in Comune non si è presentato nessunoUn presidio dei comitati a Palazzo d’Accursio era annunciato per le 13: i manifestanti non si sono visti. Restano tende e barricate al parco dove è stato distrutto il cantiere ... ilrestodelcarlino.it

Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugliTre sanzioni comprese tra mille e diecimila euro per i promotori del presidio e della protesta al Pilastro. È la prima volta che viene applicata la normativa nata per contrastare le manifestazioni non ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.