Un centinaio di attivisti Mubasta ha fatto irruzione nell'edificio comunale di Bologna, gridando di fermare immediatamente i lavori al progetto del Museo dei Bambini al Pilastro. La protesta si è svolta senza incidenti, con i manifestanti che hanno attraversato gli ingressi ufficiali e si sono radunati all’interno, rivendicando la loro posizione contro l’opera. La polizia era presente sul posto, ma non sono stati registrati scontri.

Bologna, 16 marzo 2026 - Un centinaio di manifestanti contro il Museo dei Bambini che sorgerà al Pilastro sono entrati in Comune. Chiedono un confronto con il sindaco Matteo Lepore, ma lo ottengono con il capo di gabinetto del sindaco, Sergio Lo Giudice. Gli attivisti del comitato Mubasta irrompono in Comune: "Fermate subito i lavori al Pilastro" Tentativo vano: “Il progetto andrà avanti”. Tentativo di dialogo vano: gli attivisti del comitato Mubasta chiedono lo stop dei lavori, condizione che, secondo il Comune, non è in discussione. “Il progetto andrà avanti”, ha detto Lo Giudice in un breve colloquio con una delegazione di manifestanti. Anche gli attivisti, a quel punto, hanno forzato la barriera della polizia e sono entrati nella Manica Lunga del palazzo comunale, prendendo a manate il vetro che porta al gabinetto del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta degli attivisti Mubasta fa irruzione in Comune: “Fermate subito i lavori al Pilastro”. “Impossibile”

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