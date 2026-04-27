Il Consiglio comunale di Varese ha deciso di continuare i lavori di costruzione tra via Belforte e Biumo, nonostante le proteste e le richieste di sospensione per motivi di sicurezza. La decisione è arrivata dopo una riunione in cui è stato approvato il proseguimento dei cantieri, che da tempo sono oggetto di attenzione da parte dei residenti e delle autorità locali. La questione riguarda la gestione dei lavori in un’area già trafficata e densamente abitata.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Varese approva la prosecuzione dei cantieri tra Belforte e Biumo.. L'intervento mira a ridurre i quattro investimenti mortali registrati tra via Carcano e via dei Mille.. Il Consiglio comunale di Varese ha respinto la mozione della Lega che chiedeva l’interruzione dei lavori stradali tra Belforte e Biumo Inferiore, confermando la prosecuzione del progetto di riqualificazione urbana. Lo scontro ha protagonista Stefano Angei, firmatario della richiesta di stop, contrapposto alla linea dell’amministrazione guidata da Davide Galimberti, il quale ha ribadito che sospendere i cantieri non porterebbe alcun beneficio reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, via Belforte non si ferma: stop ai cantieri per la sicurezza

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